Из-за шалости с огнем в Оршанском районе сильно обгорел школьник, он в реанимации

Сяржук Серабро • 09/7/23 11:39 • Здарэнні

В Оршанском районе 9-летний мальчик получил ожоги 40% тела в результате вспышки бензина.



Несчастный случай произошел в деревне Торчилово 8 июля. 27-летняя женщина приехала на дачу с двумя детьми, и они решили устроить пикник.

На улице разожгли костер, на котором собирались готовить еду. Пока мать отвлеклась на некоторое время, мальчик в доме ем кость с бензином и принес к костру. А его сестра взяла из мангала прутик и опустила ее в бензин.

В результате этого произошла вспышка ЛВЖ, на мальчике загорелись шорты. Мама детей смогла потушить огонь, а затем отвезла пострадавшего ребенка в больницу.

Школьника госпитализировали в реанимационное отделение с ожогами 40% тела. Причиной происшествия стала –шалость детей с огнём, сообщается пресс-службой МЧС.