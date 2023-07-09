Под Витебском столкнулись три легковушки, пострадали четыре человека

Іван Дзедушкін • 09/7/23 16:11 • Здарэнні

9 в Витебском районе произошло столкновение трех легковых автомобилей.



По предварительной информации ГАИ, около 11:00 часов на 114-м километре автодороги М-8 «Граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины» 20-летний водитель легкового автомобиля «Renault», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем «Mercedes-Benz», за рулем которого был 38-летний мужчина.

После первого столкновения «Renault» продолжил движение, врезался в также двигавшийся во встречном направлении автомобиль «Toyota», а затем перевернулся.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и два пассажира опрокинувшегося автомобиля «Renault», а кроме того водитель автомобиля «Mercedes-Benz». Пострадавшие с травмами были доставлены больницу.