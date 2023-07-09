В двух районах Витебской области началась почвенная засуха

Зоя Машэка • 09/7/23 18:31 • Экалогія

Опасное агрометеорологическое явление – почвенная засуха отмечается в двух районах Витебской области.



Это явление отмечено в Витебском и Полоцком районах в связи с тем, что запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 сантиметров не превышали 10 миллиметров на протяжении не менее трёх декад подряд в вегетационный период.

Впрочем, за прошедшую неделю агрометеорологическая обстановка немного улучшилась. По последним данным наблюдений, на большей части Витебской области верхний 10-сантиметровый слой почвы находится в слабоувлажненном состоянии, местами в центральной части почва сухая. Лишь по крайнему северо-западу и юго-востоку после прошедших дождей увлажнение хорошее, сообщает «Витебскоблгидромет».

У озимых зерновых культур начался налив зерна. Развитие озимых опережает прошлогодние сроки. По юго-восточной части области у яровых зерновых культур отмечена молочная спелость.

В ближайшее время на большей части области ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями. Такие агрометеорологические условия благоприятны для развития картофеля, отрастания трав после укоса.