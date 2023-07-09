В июле отремонтируют асфальт на четырех витебских улицах. Интересно, на каких?
До конца июля на четырех улицах Витебска должны отремонтировать асфальтобетонное покрытие. Узнали, кому повезло.
Самый большой объем работ предусмотрен на улице Путна, где предстоит привести в порядок 6075 квадратных метров проезжей части. Договор на эти работы заключен с «Витебскавтодором», цена вопроса — 103 182 рубля 32 копейки.
На Коммунистической улице предстоит заменить 4400 квадратных метров покрытия проезжей части. Здесь ремонт будет делать дорожно-строительное управление №45, договор заключен на 158 488 рублей 12 копеек.
Еще 1100 квадратных метров проезжей части отремонтируют на улице 70-летия Витебской области. Подряд на эти работы получил снова «Витебскавтодор», его стоимость — 35 797 рублей 54 копейки.
На улице Горовца ремонту подвергнут ровно 1000 квадратных метров проезжей части. Работы проведет дорожно-строительное управление №45, их стоимость составит 34 206 рублей 24 копейки.
Как видим, в июле в Витебске должны поменять 12 575 квадратных метров асфальтобетонного покрытия дорожно-уличной сети, общая стоимость работ составит 331 674 рубля 22 копейки.
Таким образом, в среднем квадрат асфальта обойдется городскому бюджету в 27 рублей 38 копеек.