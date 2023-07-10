На Двине в Витебске распустились желтые водяные лилии. Фотофакт

Сяржук Серабро • 10/7/23 22:57 • Экалогія

В Витебске можно увидеть, как на Двине цветут желтые водяные лилии.



Кубышка жёлтая, которую еще называют водяной лилией, растет в Беларуси на водоёмах со стоячей либо с медленно текущей водой.

Вид кубышка желтая малая, который отличается меньшим размером (цветки в диаметре максимум 2-3 сантиметра) в нашей стране очень редкий и внесен в Красную книгу Беларуси.

Цветут кубышки в нашем климате в мае-сентябре. Это водное растение является любимым кормом для ондатры.

Последние дни в Витебске температура воды в Двине держится на уровне +20 °C, уровень воды сейчас составляет 37 сантиметров над уровнем нуля гидрологического поста областного центра.