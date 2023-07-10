Ограничение на посещение лесов снова вводят в Витебской области

Сяржук Серабро • 10/7/23 12:44 • Экалогія

Уже 11 районов Витебской области ввели ограничения на посещение лесов.



Напомним, что запрет на посещение леса, введенный практически во всех районах Витебской области из-за засушливой погоды, был снят только 29 июня.

Менее чем через десять дней местным властям снова пришло вводить ограничения. Первым, 8 июля, стал Витебский района. Кроме него на сегодняшний деньограничения на посещению лесов введены в Бешенковичском, Витебском, Глубокском, Докшицком, Лепельском, Миорском, Полоцком, Ушачском, Чашникском, Шарковщинском и Шумилинском районах.

При ограничении ходить в лес можно, но запрещается ездить в лесу на технике и разжигать костры.

Как сообщали «ННВ» ранее, в двух районах Витебской области — Витебском и Полоцком — метеорологи зафиксировали почвенную засуху.