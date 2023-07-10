Ограничение на посещение лесов снова вводят в Витебской области

• 10/7/23 12:44 • Экалогія

Уже 11 районов Витебской области ввели ограничения на посещение лесов.
Вертолет тушит лесной пожар. Фото pixabay.com

Напомним, что запрет на посещение леса, введенный практически во всех районах Витебской области из-за засушливой погоды, был снят только 29 июня.

Менее чем через десять дней местным властям снова пришло вводить ограничения. Первым, 8 июля, стал Витебский района. Кроме него на сегодняшний деньограничения на посещению лесов введены в Бешенковичском, Витебском, Глубокском, Докшицком, Лепельском, Миорском, Полоцком, Ушачском, Чашникском, Шарковщинском и Шумилинском районах.

При ограничении ходить в лес можно, но запрещается ездить в лесу на технике и разжигать костры.

Как сообщали «ННВ» ранее, в двух районах Витебской области — Витебском и Полоцком — метеорологи зафиксировали почвенную засуху.

            
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