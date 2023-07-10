В Витебске снесли последний бесплатный городской туалет. Это произошло перед «Славянским базаром»

Сяржук Серабро • 10/7/23 22:05 • Здароўе

Последний в Витебске бесплатный общественный туалет снесли. Там жили бездомные, а Виктор Николайкин обещал его отремонтировать.



Незадолго до начала фестиваля «Славянский базар в Витебске» в городе решили снести один из четырех общественных туалетов, причем — единственный бесплатный.

Всего в Витебске было четыре общественных туалета (за исключением подобных заведений на вокзалах) на площади Победы, на улице Ленина напротив городской ратуши, в начале улицы Кирова и на улице Чехова в парке напротив памятнику Короткевичу.

Все эти городские туалеты — наследие советской власти. В годы независимости городские власти санитарную инфраструктуру не строили. А построенные в годы СССР туалеты после ремонта или реконструкции становились платными.

Стойко держался только туалет на улице Чехова, так и оставшийся бесплатным до конца своих дней. Впрочем, у него было такое состояние, что оплату можно было взымать разве только как за экстремальное развлечение.

В этой общественной уборной ночевали бездомные, а вид ее внутренней отделки у иностранного гостя вызывал шок и трепет. Впрочем, безусловно, там бытовала своя атмосфера.

Как писали «Витебские вести», снести этот туалет городские власти подумывали еще в начале 2010-х, но было принято решение отремонтировать его. Однако, ремонта пришлось ждать не один год.

Как бы то ни было, уборная на Чехова оставалась единственным местом в этом районе города, где экскурсанты из туристических автобусов могли удовлетворить свои естественные нужды. Альтернативой, разве что, мог быть поросший кустарниками берег Двины и то только в теплое время года.

Поэтому витебские экскурсоводы стали «бомбить» тогдашнего мэра Витебска Виктора Николайкина письмами с просьбой отремонтировать туалет, дабы иностранные гости не мучили их неудобными вопросами. В конце 2016 года на прямой линии Николайкин пообещал сделать там ремонт, «Гордормосту» поручили обустроить кабинки и установить на них двери.

Двери на кабинках, однако, появились только весной 2018 года. Также уборную оштукатурили, кое-где подкрасили, на этом, собственно, ремонт и ограничился.

И вот, спустя пять лет после этого ремонта туалет на улице Чехова все же снесли. Как говорится: с глаз долой и из сердца вон. Судя по увиденном демонтаж этого объекта заключался в том, что крышу просто проломили внутрь сооружения да так и бросили.

Вероятно, сейчас эти руины просто завалят грунтом — ведь вывезти обломки строительных конструкций до начала фестиваля уже вряд ли успеют. Впрочем, можно сделать и проще — устлать площадку каким-нибудь старым баннером с изображением дореволюционного Витебска.