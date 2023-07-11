На мосту Блохина в Витебске начали замену перил, это почти 16 тонн стали

Сяржук Серабро • 11/7/23 13:20 • Падзеі

Новые перила уже начали монтировать на мосту Блохина. Узнали, где их сделали, и сколько это стоило.



Тендер на изготовление 74 секций перильного ограждения для этого витебского моста ориентировочной стоимостью 120 000 рублей был объявлен 11 мая коммунальным ремонтным унитарным предприятием «Гордормост».

Согласно техническом заданию необходимо было изготовить по 37 секций на каждую сторону моста. Вес одной секции от 203,4 до 322,4 килограмма.

Новые секции изготовлены из прямоугольного профиля ПП-80х60х4-КП245-К и полосы 40х5 ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 535-2006.

Для защиты от коррозии перила моста покрыты слоем цинка толщиной 120 микрометров с использованием метода горячего цинкования.

Тендер выиграл Новогрудский завод металлоизделий, сумма контракта в результате составила 83 908 рублей 90 копеек.

Нынешние перила на мосту Блохина отслужили тридцать лет и пришли в полную негодность. Как сообщали «ННВ» два года назад, проржавевшие насквозь конструкции латали металлическими пластинами, а потом красили.