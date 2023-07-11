Витебские автобусы №7 и №21 возвращаются на прежний маршрут

ННВ • 11/7/23 12:37 • Падзеі

С 12 июля в Витебске восстанавливается прежнее автобусное сообщение по маршрутам №7 и №21, проходящим через улицу Чапаева.



Движение автобусов по этой улице было ограничено с 16 мая в связи с началом дорожных работ, они курсировали в объезд по проспекту Фрунзе и улице Берестеня.

В связи с окончанием дорожных работ, сообщение автобусных маршрутов №7 и №21 будет восстановлено в соответствии с утвержденной схемой движения по улице Чапаева, сообщает «Витебскоблавтотранс».