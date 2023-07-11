За следующую пятилетку уйти с этих диких ферм — Лукашенко во время визита в Оршанский район

Сяржук Серабро • 11/7/23 14:47 • Эканоміка

11 июля Александр Лукашенко приехал в Оршанский район. Что он там делал?



В Оршанском районе Лукашенко вместе с чиновниками посетил роботизированный молочно-товарный комплекс «Павлинка» агрокомбината «Юбилейный».

Этот комплекс рассчитан на 2400 голов крупного рогатого скота. Сейчас здесь содержатся 2240 голов. Доение в комплексе осуществляется при помощи современных роботов. Объект введен в эксплуатацию в июне 2021 года. Общая стоимость четырех пусковых комплексов составила 71 500 000рублей, пишет сайт president.gov.by.

— Я хочу, чтобы мы строили комплексы оптимальные, — сказал Александр Лукашенко , говоря о подходах к развитию животноводческих комплексов в целом по стране. — Наша задача — за следующую пятилетку уйти с этих диких ферм. Надо строить (не такие, конечно, дворцы) технологичные комплексы, дешевые. Надо вернуться к цене. Нам надо определиться, сколько будет стоить комплекс.

При этом он заявил, что четверть всего молока в Беларуси производится на подобных комплексах:

— 25% молока мы доим на этих фермах. Всех этих коров надо переводить в такие комплексы. Надо определить оптимальную цену оптимального комплекса. Я не говорю, что он должен быть дешевый / дорогой. Скупой платит дважды. Но лишних денег нет. В следующей пятилетке все дойное стадо должно быть технологично переведено в комплексы.*