Руку оршанки зажало в погружном блендере, потребовалась помощь спасателей. Видео
11 июля палец 22-летней жительницы Орши зажало ножом погружного блендера, потребовалась помощь спасателей.
Женщина готовила мороженое для детей, однако в процессе приготовления ее палец застрял между ножом и корпусом устройства.
Спасатели при помощи электрогравера и маленькой фрезы срезали одну из лопастей ножа, которой был прижат палец, в результате руку пострадавшей удалось освободить.
Для оказания дальнейшей медицинской помощи женщину доставили травматологический пункт Оршанской городской больницы, сообщается пресс-службой МЧС.