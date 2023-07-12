Руку оршанки зажало в погружном блендере, потребовалась помощь спасателей. Видео

Зоя Машэка • 12/7/23 12:11 • Здароўе

11 июля палец 22-летней жительницы Орши зажало ножом погружного блендера, потребовалась помощь спасателей.



Женщина готовила мороженое для детей, однако в процессе приготовления ее палец застрял между ножом и корпусом устройства.

Спасатели при помощи электрогравера и маленькой фрезы срезали одну из лопастей ножа, которой был прижат палец, в результате руку пострадавшей удалось освободить.

Для оказания дальнейшей медицинской помощи женщину доставили травматологический пункт Оршанской городской больницы, сообщается пресс-службой МЧС.