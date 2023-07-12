Цены на фрукты и овощи продолжают падать — официальная статистика Витебской области

Сяржук Серабро • 12/7/23 13:24 • Эканоміка

Согласно официальной статистике в Витебской области в июне значительно снизились цены на фрукты и овощи.



Так, в прошлом месяце по сравнению c маем фрукты стоили на 4,2% меньше, растительное масло тоже подешевело на 4,2%, а цены на овощи упали на 2,5%.

Заметно подешевели телевизоры — на 3,6%, а также туристические услуги — 1,9%.

Правда, большинство других видов услуг показали рост цен: услуги дошкольных учреждений выросли в цене сразу на 9,9%, санатории подорожали на 6,8%, билеты на поезда и медицинские услуги — на 3%.

В целом цены на продовольственные товары за июнь снизились на 0,2%, непродовольственные товары подорожали на 0,1%, а услуги — на 0,7%, сообщает Главное статистическое управление Витебской области.