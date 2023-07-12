Узнали, сколько стоит шашлык на «Славянском базаре в Витебске»

Сяржук Серабро • 12/7/23 21:54 • Турызм

О начале «Славянского базара» жители Витебска могут узнать, не выходя из дома — город начинают окутывать облака дымка, от сгоревшего на углях жира и аромат шашлыка пропитывает культурную столицу Беларуси на весь следующий год.



Киркоров или Басков могут приехать или не приехать на фестиваль, а вот шашлык на нем будет всегда. Почему кавказское блюдо стало культовой едой фестиваля славянской музыки никто сказать не может, но это так.

В Витебске уже расставлены палатки и опаленные солнцем мужчины и женщины колдуют над мангалами в разных уголках старого города.

«ННВ» решили узнать, сколько в 2023 году стоит порция шашлыка на фестивале «Славянский базар в Витебске».

Шашлыка из баранины на «Славянском базаре» почему-то не подают. Стограммовая порция свиного шашлыка в Витебске стоит 7 рублей, а такая же порция шашлыка из курятины — 6 рублей. Можно сказать, что цены заметно выросли — еще два года назад такие порции стоили 4 рубля 50 копеек и 4 рубля соответственно.

Впрочем, если отойти подальше от эпицентра базара, то можно найти культовую фестивальную еду и подешевле. Возле бывшего райотдела милиции на улице Суворова свиной шашлык «Класичесский» продают всего за 5 рублей 90 копеек, а куриный за 4 рубля 90 копеек, причем и «Ароматный» и «Элитный» почему-то стоят одинаково.

Примечательно, что гарнир подорожал еще сильней чем мясо: если два года назад 100 граммов жареной картошки стоило 2 рубля, то теперь за эту традиционную для Беларуси еду придется выложить от 3 рублей 50 копеек до 4 рублей 50 копеек. Во столько же обойдется и стограммовая порция драников.

Охладиться можно квасом или пивом. Стаканчик первого стоить рубль, а второго 1 рубль 60 копеек. За литр разливного кваса возьмут 3 рубля 40 копеек, за литр пива — 5 рублей 70 копеек.