КГК нашел сенаж трехлетней выдержки в Оршанском районе. его скрывали под зарослями лебеды

Ігар Арцюх • 13/7/23 11:32 • Эканоміка

Сенаж, заложенный в траншею еще в 2020 году нашел КГК в Оршанском районе. Сенажная яма заросла лебедой и о ней забыли.



Заброшенная сенажная траншея объемом 427 тонн, заложенная еще в июле 2020 года была выявлена июле этого года в СФ «Селекционно-гибридный центр «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП».

Корм испортился и не пригоден к скармливанию скоту, при этом не списан и числился в остатках. Траншея, как и прилегающая к ней территория содержатся в крайне неудовлетворительном состоянии.

Ранее аналогичные факты установлены в этом и других хозяйствах района. Так, в СФ «Селекционно-гибридный центр «Заднепровский» была выявлена порча 2500 тонн и недостача 2400 тонн травяных кормов (филиалу причинен вред на сумму 297 000 рублей, материалы проверки переданы в правоохранительные органы).

В январе 2023 года порча травяных кормов была установлена в СУП «Борздовка-Агро» – в негодность пришло 915 тонн кормов на сумму более 90 000 руб., заготовленных в 2020-2022 годах, здесь же вскрыта недостача 1400 тонн силоса стоимостью 99 000 руб.

В отношении бывшего директора СУП «Борздовка-АГРО» органами финансовых расследований возбуждено уголовное дело. Приняты меры по уничтожению некачественных кормов. О выявленных фактах проинформированы местные органы власти, сообщает пресс-служба КГК.