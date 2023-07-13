Молодая женщина погибла на пожаре под Витебском, еще один человек получил ожоги

ННВ • 13/7/23 11:54 • Здарэнні

Минувшей ночью в агрогородке Вымно Витебского района сгорел частный дом, погибла молодая женщина.



Со слов жившего в доме 33-летнего мужчины, ночью он приехал домой и когда зашел внутрь увидел там огонь, он вышел на улицу и побежал к соседям, уже от них он позвонил пожарным.

В результате пожара погибла 35-летняя хозяйка, ее тело нашли спасатели во время тушения пожара. У мужчины во время осмотра медики обнаружили ожоги 10% тела, его госпитализировали в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.