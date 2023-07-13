На «Славянском базаре в Витебске» открыли звезду Елене Спиридович. Узнали, сколько она стоит

Сяржук Серабро • 13/7/23 21:17 • Культура

Новым лауреатом премии «Через искусство – к миру и взаимопониманию» стала ведущая Елена Спиридович, сегодня на «Славянском базаре в Витебске» открыли ее именную звезду.



Именная плита Спиридович стала 19-й на Аллее звезд у Летнего амфитеатра. «Народные новости Витебска» узнали ее стоимость.

Тендер на изготовление «декоративный элемент мощения из гранита» был объявлен центром культуры «Витебск» еще 26 мая.

Именные звезды изготавливаются из гранита «BlackGalaxy». Это квадрат с размером стороны в 90 сантиметров, толщина гранитной плиты — 3 сантиметра. На камне металлом выполняется инкрустация в виде скрипичного ключа, стилизованного под василек, имени лауреата и года присвоения премии «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

Ориентировочная стоимость изготовления именной плиты Елены Спиридович составляет 8500 рублей, что по курсу Нацбанка на день объявления закупки составляло примерно 2900 долларов.

Напомним, что в прошлом году стоимость изготовления звезды Анатолия Ярмоленко и ансамбля «Сябры» указывалась в размере 8900 рублей, что тогда равнялось 3500 долларам.