Посещение лесов ограничили почти все районы Витебской области, запрета пока нет нигде

Зоя Машэка • 13/7/23 12:30 • Экалогія

По состоянию на 13 июля ограничения на посещение лесов не введены только в трех районах Витебской области.



Этими районами являются Браславский, Верхнедвинский и Россонский. В остальных 18 районах Витебской области посещение лесов ограничено.

Это значит, что по лесу нельзя передвигаться на авто- и мототранспорте, также там запрещено разводить костры.

Напомним, что запрет на посещение лесов в Витебской области был снят 29 июня. А уже с 8 июля пришлось снова вводить ограничения.