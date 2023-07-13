Посещение лесов ограничили почти все районы Витебской области, запрета пока нет нигде
По состоянию на 13 июля ограничения на посещение лесов не введены только в трех районах Витебской области.
Этими районами являются Браславский, Верхнедвинский и Россонский. В остальных 18 районах Витебской области посещение лесов ограничено.
Это значит, что по лесу нельзя передвигаться на авто- и мототранспорте, также там запрещено разводить костры.
Напомним, что запрет на посещение лесов в Витебской области был снят 29 июня. А уже с 8 июля пришлось снова вводить ограничения.