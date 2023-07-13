Узнали, где и когда будут перекрывать улицы во время «Славянского базара в Витебске»

Іван Дзедушкін • 13/7/23 12:12 • Падзеі

По имеющейся информации во время проведения XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» ограничивать движение транспорта по ряду улиц в городе планируют 14, 15 и 16 июля.



14 июля с 19:00 до 19:30 во время проведения открытия IX Фэста уличного искусства «На семи ветрах» будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина на участке от остановочного пункта «Ратуша» до остановочного пункта «Синий Дом».

15 июля с 10:30 до 11:00 во время проведения патриотического шествия «В мире и созидании» будет ограничено движение всех видов транспорта на участке улицы Ленина от площади Победы до остановочного пункта Ратуша.

16 июля с 16:00 до 17:00 во время проведения Республиканской акции «За безопасность – вместе!» будет ограничено движение всех видов транспорта на участке улицы Ленина от площади Победы до площади Свободы.

16 июля с 16:30 до 17:00 во время проведения костюмированного шествия участников фестиваля «Радуга над Витебском» будет ограничено движение всех видов транспорта на участке улицы Ленина от дома № 53 до пересечения с проспектом Фрунзе.

16 июля во время проведения Республиканского легкоатлетического пробега «Славянский забег» будет ограничено движение всех видов транспорта:

с 9:45 до 12:00 по Московскому проспекту от улицы Ленина до улицы Терешковой;

с 10:30 до 11:00 по проспекту Черняховский, улицам Ленина, Генерала Белобородова;

с 10:50 до 11:30 на пересечении улицы Чкалова и Московского проспекта, проспект Победы от Московского проспекта до проспекта Строителей, улица Смоленская от Московского проспекта до улицы Правды.

При этом до 10:50 движение по улице Смоленская будет разрешено.

Информация об ограничении движения транспорта в Витебске была размещена ВОКТУП «Оператор перевозок».