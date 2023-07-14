Компания молодежи разбилась на авто в Сененском районе

Іван Дзедушкін • 14/7/23 10:38 • Здарэнні

Вечером 13 июля в кювет вылетел автомобиль сервиса «Яндекс Go», один человек погиб, еще трое получили ранения.



ДТП произошло около 18:30 на 127-м километре трассы М-8. По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля «Volkswagen Polo» не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, где легковушка перевернулась.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия от полученных травм умерла 19-летняя пассажирка такси. 21-летние пассажир и пассажирка, а также 22-летний водитель автомобиля получили различные травмы и были госпитализированы в Витебскую областную клиническую больницу.