В Витебске пропал молодой парень, он исчез еще до «Славянского базара»

ННВ • 14/7/23 20:22 • Здарэнні

В Витебске уже неделю не могут найти 21-летнего Владислава Сивко.



Молодой человек, который живет на улице Горбачевского, 8 июля ушел из дому в неизвестном направлении. С тех пор о его судьбе нет никаких известий.

На вид Владислав Сивко ростом 170 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы тёмно-русые. Может носить бородку. Особые приметы: на шее есть татуировка.

Всех, кто владеет информацией, просят сообщить в ПСО «Ангел» Витебска по номеру телефона +375(33)900-7771.