В Витебске ребенок выпал из окна и чудом уцелел

Зоя Машэка • 14/7/23 10:56 • Здароўе

Ранним утром 14 июля житель Витебска обнаружил возле многоэтажки 5-летнего мальчика, который рассказал шокированному мужчине, что искал родителей и выпал из окна.



По данным следствия, ребенок проснулся и обнаружил, что он дома один. Отец в это время находился на работе, а мамы дома не оказалось. Открыв окно, чтобы найти родителей, мальчик облокотился на москитную сетку и выпал со второго этажа.

Следственно-оперативная группа работала на месте происшествия. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Витебским городским отделом Следственного комитета в ходе проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время ребёнок находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает.