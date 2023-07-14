Все районы Витебской области ввели ограничение на посещение лесов
С 14 июля по всей Витебщине ограничена возможность посещения лесов.
В Витебской области не осталось района, где бы не ввели ограничение на посещение лесов. Последними эти противопожарные меры предприняли на северо-западе региона — в Браславском, Верхнедвинском и Россонском районах.
С начала месяца в Витебске по наблюдениям синоптиков выпало всего 3 миллиметра осадков, что составляет только 3% от месячной нормы. Последний раз в областном центре шел небольшой дождь 10 июля. Не мог даже старт фестиваля «Славянский базар в Витебске», после начала которого на город обычно обрушиваются ливни.