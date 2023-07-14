Все районы Витебской области ввели ограничение на посещение лесов

Сяржук Серабро • 14/7/23 20:36 • Экалогія

С 14 июля по всей Витебщине ограничена возможность посещения лесов.



В Витебской области не осталось района, где бы не ввели ограничение на посещение лесов. Последними эти противопожарные меры предприняли на северо-западе региона — в Браславском, Верхнедвинском и Россонском районах.

С начала месяца в Витебске по наблюдениям синоптиков выпало всего 3 миллиметра осадков, что составляет только 3% от месячной нормы. Последний раз в областном центре шел небольшой дождь 10 июля. Не мог даже старт фестиваля «Славянский базар в Витебске», после начала которого на город обычно обрушиваются ливни.