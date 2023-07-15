До +34 °C — оранжевый уровень опасности объявлен на завтра в Витебской области

ННВ • 15/7/23 19:42 • Здароўе

Из-за сильной жары на завтра по всей Витебской области объявлен оранжевый уровень опасности.



Согласно штормовому предупреждению по прогнозам синоптиков в дневные часы 16 июля (воскресенье) на большей части территории области максимальная температура воздуха может достигнуть +34 °С.

По данным метеонаблюдений за 137 лет максимальная температура, отмечавшаяся в Витебске в июле, составляет +34,7 °C. Это произошло в 2010 году, абсолютный рекорд температуры был установлен 23 июля.

За прошедшую первую половину июля столбик термометра на метеостанции в областном центре пока не поднимался выше отметки +27,7 °C.