В Витебске появился лежачий полицейский для велосипедистов. Первый в Беларуси?

Сяржук Серабро • 15/7/23 18:57 • Падзеі

На одной асфальтовых дорожек в Билево установили так называемого «лежачего полицейского».



Судя по фото из городского чата, искусственной неровностью оборудовали пересечение тротуара с выездом из промзоны напротив дома №14 на улице Короткевича.

Так называемых «лежачих полицейских» используют для того, чтобы понудить водителей транспортных средств снизить скорость перед опасным участком, например — пешеходным переходом или перекрестком. В данном случае их воздействие решили направить против велосипедистов (пешехода вряд ли можно так заставить снизить скорость).

Насколько смогли выяснить «ННВ» использование искусственных неровностей в Беларуси регулируется СТБ 1300-2014 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», а сами конструкции должны соответствовать СТБ 1538-2013 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические условия».

К сожалению, в этих документах нам не удалось найти правила установки искусственных неровностей на велодорожках, а тем более — пшеходных дорожках или тротуарах. В любом случае, согласно СТБ, искусственная неровность должна быть обозначена не только разметкой, как мы видим на фото, но и предупреждающим дорожным знаком 1.16.1 «Искусственная неровность».

Что касается прерогативы на такое нововведение в организации движения велосипедистов, то, похоже, Витебск может претендовать на первое место только среди областных центров. Около шести лет назад СМИ сообщали о появлении такого новшества в Минске на улице Владислава Голубка.