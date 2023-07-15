Запрет на посещение лесов введен в Витебском и Докшицком районах. Какие штрафы грозят нарушителям?

Зоя Машэка • 15/7/23 19:12 • Экалогія

Из-за засухи в Витебской области опять начинают вводить запреты на посещение лесов.



С 15 июля, по данным Министерства лесного хозяйства запрет введен в Витебском и Докшицком районах, на остальной территории Витебщины действуют ограничения.

На период введения запрета в лесу запрещено:

находиться людям;

въезжать на транспортном средстве, за исключением лиц, осуществляющих лесное хозяйство;

проводить работы, не связанные с лесным хозяйством.

За нахождение в лесу во время действия человека могут оштрафовать (на основании статьи 16.21. КоАП) на 444 рубля, если же по его вине возникнет пожар — то на 1110 рублей.