Почвенная засуха продолжается в двух районах Витебской области

Сяржук Серабро • 16/7/23 17:18 • Экалогія

В Витебском и Полоцком районах продолжается почвенная засуха.



Это опасное агрометеорологичекое явление, когда запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляют не более 10 мм на протяжении не менее трёх декад подряд в вегетационный период.

По последним данным наблюдений, на большей части Витебской области верхний 10-сантиметровый слой почвы находится в слабоувлажненном состоянии, в Витебске и местами по западу почва сухая. Местами по южной половине области после прошедших дождей увлажнение хорошее.

У озимых зерновых культур продолжается налив зерна. У яровых зерновых культур наблюдалась молочная спелость, в ряде районов продолжалось цветение.

Инструментальные наблюдения за влажностью почвы показали, что под озимыми, яровыми культурами, кукурузой, картофелем и травами по северо-западу области в пахотном слое почвы запасы влаги были в основном удовлетворительными; хорошими — местами по крайнему северо-западу и юго-востоку; низкими — в Витебском, Лепельском районах и на отдельных полях северо-западной части области.

В ближайшее время дожди будут носить локальный характер, и площади с недостатком почвенной влаги могут расшириться. Постепенное повышение температурного режима будет способствовать созреванию и просыханию зерна колосовых культур, сообщает «Витебскоблгидромет».