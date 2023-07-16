Под Витебском сгорели три скирды свежего сена

Зоя Машэка • 16/7/23 17:04 • Здарэнні

Еще один колхоз лишился части запасенных кормов — в поле у деревни Глазомичи Витебского района сгорели три скирды с сеном.



Сено укоса 2023 года хранилось в рулонах, уложенных в скирды (каждая 3х15 метров). Пожар произошел около обеда 15 июля.

В результате пожара огнем были уничтожены 30 тонн сена, еще 60 тонн сена в рулонах повреждено.

Работники хозяйства и пожарные смогли спасти 30 тонн сена. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

Как писали «ННВ», ранее пожары в сенохранилищах произошли в Поставском и Оршанском районах.