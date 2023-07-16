Сколько люксов и апартаментов заняли участники «Славянского базара в Витебске»? Узнали стоимость проживания гостей

Сяржук Серабро • 16/7/23 17:59 • Культура

Аренда гостиничных номеров для участников фестиваля «Славянский базар в Витебске» в этом году обойдется в 149 850 рублей. Откуда возьмут деньги?



Для гостей витебского форума потребовалось 15 номеров «Люкс», 5 апартаментов и одна студия. Основная же масса участников заселится в жильё куда попроще, вплоть до обычных общежитий.

Закупка жилья проводится из одного источника, тендер разбит на 15 лотов. Всего же арендуется 361 гостиничный номер вместимостью 549 человек. А дополнительно к этому — 1520 койко-мест.

Арендует гостиницы центр культуры «Витебск», а оплачиваться они будут за счет бюджета Союзного государства.