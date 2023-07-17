Армения впервые завоевала гран-при на «Славянском базаре в Витебске»

ННВ • 17/7/23 20:26 • Культура

Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни на «Славянском базаре» впервые за всю историю фестиваля завоевала исполнительница из Армении — Маша Мнджоян.



28-летняя Маша Мнджоян по итогам двух конкурсных выступлений набрала 135 баллов из 140 возможных. В первый день под аккомпанемент оркестра она исполнила песню «Пообещайте мне любовь» (музыка Евгения Крылатова,

стихи Игоря Вознесенского) из советской фантастической киноленты «Акванавты» (1979 год), в качестве мирового хита, который исполнялся под фонограмму «-1» Маша выбрала песню 1965 года «Respect» соул-музыканта Отиса Реддинга.

Вместе с «Лирой» Маша Мнджоян приз в размере 20 000 долларов.

Остальные победители Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023», прошедшего в рамках «Славянского базара в Витебске»:

Первая премия в 15 000 долларов: Самир Елчиев (Беларусь) , набравший 134 балла;

, набравший 134 балла; Вторая премия в 10 000 долларов: разделена между Елизаветой Слышкиной (РФ) и Agape (Италия) ;

и ; Третья премия в 5000 долларов: разделена между Куралаем Мейрамбеком (Казахстан) и Маликой Хакимовой (Узбекистан).

Кроме того Малика Хакимова, исполнившая белорусскую народную песню «Рэчанька», получила престижную специальную премию имени Владимира Мулявина за лучшее воплощение национальной темы и высокое исполнительское мастерство.

До 2023 года в копилке исполнителей из Армении на «Славянском базаре в Витебске» была лишь победа в международном детском музыкальном конкурсе «Витебск» в 2008 году