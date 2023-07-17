Эксплуатация Юбилейного моста происходит в запредельной стадии, ему нужен капитальный ремонт

Сяржук Серабро • 17/7/23 22:27 • Падзеі

Обследование Юбилейного моста в Витебске показало, что долговечность сооружения при его текущем состоянии можно считать исчерпанной. Мост нуждается в срочном капитальном ремонте.



Обследование моста проходило в феврале, в результате выяснилось, что класс грузоподъемности пролетных строений при четырехполосном движении по мосту с учетом пешеходного и трамвайного движения по прочности – А5

и НК-90. Класс грузоподъемности по трещиностойкости оказался для ряда элементов отрицательным, что свидетельствует о том, что трещины в крайних балках могут появиться от суммарного воздействия постоянной, пешеходной и трамвайной нагрузки без воздействия автотранспорта.

Причиной резкого снижения грузоподъемности стали дефекты крайних балок, в которых обнаружены выключенные из работы пучки предварительнонапряженной арматуры и повышенная толщина слоев покрытия на проезжей части (в среднем 39 сантиметров), которая уже в полтора раза превышает проектную.

Для уменьшения воздействия на крайние балки пролетных строений рекомендуется запретить на Юбилейном мосту грузовое движение по полосам, примыкающим к тротуарам. А пропуск тяжеловесных транспортных средств с общей массой от 30 до 90 тонн допускается производить одиночным порядком по оси проезжей части своего направления движения при отсутствии других транспортных средств на сооружении.

Для повышения грузоподъемности требуется снять лишние слои покрытия на проезжей части, произвести замену или усиление крайних балок.

При этом делается вывод, так как теоритическая грузоподъемность оказалась ниже А11, долговечность сооружения при его текущем состоянии можно считать исчерпанной.

Эксплуатация моста в настоящее время происходит в запредельной стадии за счет неучтенных и непрогнозируемых резервов в конструкции.

На сооружении требуется проведение срочного капитального ремонта с выполнением следующих основных видов работ:

замена или усиление крайних балок сооружения;

переустройство ездового полотна с полной заменой слоев покрытия, включая гидроизоляцию;

демонтаж тротуарных блоков и устройство новых монолитных тротуаров из бетона с маркой по водонепроницаемости не ниже W10;

устройство новых температурных швов на сопряжении моста с подходами за пределами крайних опор №1 и №6 и одного шва над промежуточной опорой.

Все опоры и промежуточные балки пролетных строений моста ремонтопригодны

и подлежат дальнейшей эксплуатации, отмечается в заключении.

Обследование обнаружило в конструкциях моста карбонизацию бетона до рабочей арматуры в опорах №4 и №5; повреждение гидроизоляции мостового

полотна (истек срок ее эксплуатации, превышающий 15 лет); полное разрушение конструкций деформационных швов по всей ширине ездового полотна; дефекты перильного ограждения (в частности, перила ниже нормы), дефекты асфальтобетонного покрытия ездового полотна, включая трещины общей длиной по 30 м на пролет; разрушение бетона фасадных и нижних поверхностей тротуарных блоков, в том числе с оголением арматуры; сквозные проломы тротуарных плит; поперечные трещины в покрытии тротуаров по стыкам тротуарных плит; разрушение асфальтобетонного покрытия прохожей части тротуаров по всей длине моста; а также ряд других.

Управление капитального строительства города Витебска несколько раз объявлялась закупка по выбору генерального проектировщика на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт моста Юбилейный через реку Витьба по проспекту Людникова в г. Витебске». Открытый конкурс был признан несостоявшимся, а результаты закупки из одного источника, завершившейся в мае, не опубликованы.

Ориентировочная стоимость проектно-изыскательских работ составляет 502 099 рубля. Деньги на это должен изыскать городской бюджет.

Юбилейный мост через реку Витьба по проспекту Генерала Людникова в Витебске был построен в 1973 году, канун празднования 1000-летия города.