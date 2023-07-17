Сразу четыре человека утонули в воскресенье в Витебской области. С начала года вода унесла 46 жизней

Зоя Машэка • 17/7/23 18:59 • Здароўе

Четыре человеки погибли на водоемах и водотоках Витебской области только за воскресенье, все случаи произошли в разных районах.



16 июля в 14:17 спасателям поступило сообщение от очевидцев об утонувшем человеке на озере Янковское вблизи деревни Янки Докшицкого района. Там 56-летний мужчина решил искупаться, но когда отплыл от берега, то исчез под водой. Утопленника смогли найти только через час.

А спустя три часа вызов поступил спасателям Полоцка. Звонивший рассказал о том, что в Двине тонет мужчина в районе улицы Гагарина. Пикник со спиртным на берегу реки устроили двое братьев. 47-летний мужчина отправился плавать и пропал из виду. После безрезультатных попыток найти брата второй участник пикника вызвал спасателей. Тело утонувшего было обнаружено работниками ОСВОД на глубине двух с половиной метров.

Вечером того же дня спасателям поступил тревожный звонок от женщины. Когда работники МЧС прибыли на место происшествия, на поверхности воды на реке Лужеснянка в агрогородке Мазолово Витебского района, на расстоянии трех метров от берега они увидели тело утонувшего мужчины.

Как рассказала женщина, ее муж вышел из дома и отправился к реке полоскать белье, однако через час она забеспокоилась и отправилась к реке, где увидела утонувшего мужчину и сразу обратилась за помощью к спасателям. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть 47-летнего сельчанина.

Четвертая трагедия на воде случилась около полуночи на акватории озера Задевское в районе Тихой улицы в Поставах. Из обстоятельств известно, что 37-летний мужчина около 20:00 приехал на озеро, чтобы искупаться. Буквально через 10 минут мужчина скрылся из виду. Очевидец произошедшего смог вытащить тонущего на берег, но приехавшие медики констатировали смерть жителя райцентра.

Также, судя ситуативной карте Витебского ОУМЧС, еще один человек утонул 15 июля в Ушачском районе, однако, подробностей об этом случае не сообщается.

Всего с начала года на акваториях области утонули 46 человек, из них трое несовершеннолетних. Это на 16 случаев больше, чем в прошлом году, сообщается пресс-службой МЧС. 11 человек утонули в период с 27 июня по 16 июля.