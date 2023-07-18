Легковушка сбила двух детей в Витебске, они в больнице

Іван Дзедушкін • 18/7/23 15:50 • Здарэнні

В Витебске легковушка сбила двух маленьких детей, это произошло во время «Славянского базара».



16 июля около 13: 30 часов в районе дома №116 на Ленинградской улице 42-летний водитель автомобиля «Lada Vestа» совершил наезд на пересекавших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу семилетних мальчика и девочку.

По предварительной информации ГАИ, дети переходили улицу на запрещающий сигнал светофора для пешеходов.

В результате ДТП оба ребенка получили травмы и были доставлены в больницу.