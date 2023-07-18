Легковушка врезалась в микроавтобус на путепроводе Металлистов в Витебске. Видео

Зоя Машэка • 18/7/23 17:07 • Здарэнні

18 июля две машины столкнулись на путепроводе Металлистов в Витебске. Посмотрите, что осталось от легковушки.



ДТП произошло около 12:48 во время дождя. По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля «Volkswagen Polo» не учел погодные условия и особенности транспортного средства, в результате чего потерял управление, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Iveco Daily» двигавшемся во встречном направлении.

Водитель легкового автомобиля оказался заблокирован в салоне, в результате удара его ноги оказались зажаты приборной панелью.

Чтобы освободить конечности пострадавшего спасатели с помощью специального аварийно-спасательного инструмента срезали крепления сидения, после чего смогли отогнуть его верхнюю часть и освободить мужчину, сообщается пресс-службой МЧС.

Параллельно врач медицинской службы отряда «Витязь» наложила водителю легковушки воротник Шанца.

После этого пострадавшего мужчину погрузили его в машину скорой помощи. С травмами его госпитализировали в Витебскую областную клиническую больницу.