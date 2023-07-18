Ни капли дождя не выпало на «Славянском базаре в Витебске». Это впервые?

Сяржук Серабро • 18/7/23 16:30 • Экалогія

Аномально засушливая погода стояла в Витебске во время прошедшего «Славянского базара». Старожилы такого не припоминают.



Все витебляне хорошо знают, что во время «Славянского базара в Витебске» на город обрушиваются ливни с грозами. Поэтому на концерты, особенно попервоначалу, когда над амфитеатром не было крыши, ходят с зонтами.

Из-за дождей даже стоял вопрос о переносе времени проведения фестивалей. Но потом над Летним амфитеатром возвели крышу, которая хоть и не на 100%, но как-то защищает от непогоды.

Однако в 2023 году за время музыкального форума, который проходил с 12 по 17 июля, в областном центре не выпало ни капли дождя. Более того, до сегодняшнего дня последний раз осадки в Витебске выпадали только 10 июля.

С 1 по 17 июля в Витебске выпало всего 3 миллиметра осадков. Дожди пришли в город уже только после завершения «Славянского базара в Витебске», за минувшую ночь выпало 6 миллиметров осадков.

Норма суммы осадков за июль для Витебска составляет 93 миллиметра. За всю историю метеонаблюдений самым засушливым этот месяц был в 1999 году, когда в областном центре выпало только 14 миллиметров осадков.