Маленькая девочка упала в глубокий колодец в Глубокском районе

ННВ • 19/7/23 15:56 • Здарэнні

18 июля ребенок упал в незакрытый 10-метровый колодец в Глубокском районе.



Две девочки собирали ягоды на соседнем участке, который был заброшен. В какой-то момент одна из сестер оступилась и провалилась в 10-метровый колодец. Вторая девочка побежала домой и рассказала все матери.

Женщина пыталась самостоятельно достать дочку при помощи веревки, но у нее ничего не вышло. Тогда она позвонила спасателям и стала звать на помощь соседей.

Крики услышал 63-летний пенсионер, который побежал на помощь. Сосед принес лестницу, спустился по ней в шахту колодца и помог выбраться ребенку.

Упавшая в колодец пятилетняя девочка госпитализирована с общим переохлаждением организма, сообщается пресс-службой МЧС.