Новая волна утоплений на Витебщине — погибли 7 человек за 4 дня

Іван Дзедушкін • 19/7/23 17:18 • Здароўе

С 15 июля в Витебской области каждый день на воде гибнут люди, иногда за день тонут по несколько человек.



18 июля в Витебске на Двине утонул пенсионер. Тело 66-летнего мужчины извлекли из воды спасатели в районе Заводской улицы, сообщается пресс-службой МЧС.

17 июля, по данным того же ведомства, молодой мужчина утонул в Добромыслянском водохранилище возле агрогородка Добромысли Лиозненского района. Водолазы МЧС нашли и достали из воды тело 43-летнего мужчины. Это также житель областного центра. По версии СК двое жителей Витебска приехали в командировку в Лиозненский район работать. Вечером 16 июля они отдыхали и выпивали. Когда один мужчина в состоянии алкогольного опьянения пошел купаться в реке Черница, впадающей в водохранилище, второй остался на берегу. Искупавшись, мужчина не нашел своего 43-летнего коллегу. Стал искать, и, подумав, что тот ушел домой, пошел спать. Утром 17 июля житель Витебска не вернулся, и его товарищ сообщил в правоохранительные органы о его пропаже.

Черным днем можно назвать 16 июля, когда, как писали «ННВ», в Витебской области утонули сразу четыре человека: в Полоцке, Поставах, а также Витебском и Докшицком районах.

Днем 15 июля в Ушачском районе 63-летний местный житель рыбачил на пристани озера Отолово. В какой-то момент мужчине стало плохо, и он упал в воду. Очевидцы извлекли тело пенсионера из озера, однако спасти его не удалось, об этом рассказали в СК.