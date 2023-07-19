Теперь можно в лес за черникой — в Витебской области сняли запреты на посещение лесов

Сяржук Серабро • 19/7/23 17:49 • Экалогія

После прошедших дождей в Витебской области сняли введенные из-за засушливой погоды запреты на посещение лесов.



По состоянию на 19 июля в самом северном регионе Беларуси остался один район, где еще действует ограничение на посещение леса — это Верхнедвинский район.

За минувшие сутки, 18 июля, в Витебске выпало сразу 23 миллиметра осадков, что составляет практически четверть от месячной нормы в 93 миллиметра. За предыдущие 17 дней июля в городе выпало всего 3 миллиметра осадков.

Сейчас сезон сбора черники и земляники. Правда, из-за заморозков в некоторых местах на черничнике погибли бутоны и цветы, в частности такое явление ученые отмечали в Глубокском районе. Потом на плодоношении ягодников плохо сказалась засуха.