Житель Витебска расстрелял дверь отдела принудительного исполнения из пневматического пистолета. Какой приговор ему вынесли?
4 июля в Витебске завершился суд над мужчиной, расстрелявшим из пневматического пистолета дверь архива отдела принудительного исполнения. Его обвиняли хулиганстве.
Согласно материалам дела, в тот день обвиняемый был в гостях, где устроили застолье со спиртным. В какой-то момент он заметил в квартире газобаллонный пистолет, похожий на пистолет Макарова, и попросил у хозяина разрешение пострелять из него.
Выйдя на балкон мужчина произвел несколько выстрелов в железную дверь, как он думал, магазина, находившуюся на расстоянии примерно 20 метров. Это оказалась дверь архива отдела принудительного исполнения администрации Железнодорожного района Витебска, в помещении сработала охранная сигнализация.
Приехавшие на срабатывание сотрудники Департамента охраны от очевидца узнали с балкона какой квартиры стреляли и задержали всех, находящихся внутри.
Суд Первомайского района Витебска признал мужчину виновным в хулиганстве, на основании части 1 статьи 339 УК его приговорили к штрафу в 1480 рублей. Кроме того, еще до суда он возместил ущерб, нанесенный двери архива вмятинами от двух пуль, оцененный в 918 рублей 50 копеек.