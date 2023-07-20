Многодетным семьям помогут собрать детей в школу за счет городского бюджета Витебска

Ігар Арцюх • 20/7/23 19:53 • Адукацыя

Семьям, в которых воспитывается трое и более детей, должны оказать единовременную материальную помощь к 2023-2024 учебному году за счет средств бюджета города Витебска.



Как и ранее, на каждого ребенка, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования, собираются выплатить сумму в размере 30 процентов бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего с 1 августа.

Сейчас бюджет прожиточного минимума составляет 352 рубля 13 копеек, с 1 августа он, вероятно, будет повышен на несколько процентов. Так что помощь составит как минимум 105 рублей 64 копейки.

Примерно столько же на популярных маркетплейсах стоит произведенный в Китае костюм из пиджака и брюк для мальчика, сшитый из полностью синтетических тканей.

Выплаты будут производиться в августе 2023 года по месту регистрации одного из родителей на основании документов: заявления; справки с места учебы о том, что гражданин является обучающимся; справки о составе семьи; копии удостоверения многодетной семьи; копии договора (выписки банка) текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской платежной карточки, заключенного с филиалом № 200 Витебского областного управления открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк», или копии договора (выписки банка) текущего (расчетного) банковского счета физического лица с базовыми условиями обслуживания.

По вопросу подготовки документов необходимо обратиться в учреждения образования (по месту обучения детей), сообщает сайт горисполкома.