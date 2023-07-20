На территории Витебской бройлерной птицефабрики произошел пожар

ННВ • 20/7/23 17:59 • Здарэнні

19 июля произошел пожар в одноэтажном блочном здании на территории ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».



Здание находится возле деревни Тригубцы Витебского района, там хранилась измельченная солома урожай 2022 года.

В результате пожара огнем были уничтожены 5 тонн соломы, а кроме того повреждены 10 тонн соломы и 110 квадратных метров металлической кровли склада.

Пожарные и работники хозяйства спасли 15 тонн соломы. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.