Прокуратура Витебской области нашла ряд нарушений, которые могли способствовать увеличению количества погибших на воде

Сяржук Серабро • 20/7/23 18:56 • Здароўе

Ряд нарушений законодательства о предупреждении чрезвычайных ситуаций и гибели граждан на водах выявлены прокуратурой Витебской области.



В частности были установлены факты непринятия Витебским горисполкомом, Бешенковичским, Браславским, Витебским, Городокским, Докшицким, Дубровенским, Миорским, Толочинским, Чашникским и Шумилинским райисполкомами мер к оборудованию достаточного количества пляжей в местах традиционного массового отдыха граждан у воды.

Отметим, что эта проблема в Витебской области поднималась еще в 2016 году. Игорь Скаринович, занимавший тогда должность заместителя начальника милиции общественной безопасности УВД Витебского облисполкома отмечал: «Чтобы не обустраивать привычные места купания, местные власти просто не вносят их в список разрешенных. Однако люди привыкли к своим традиционным местам отдыха и продолжают туда ходить». При этом в 2016 году в регионе было 143 места массового отдыха у воды, а сейчас их осталось только 85.

В Витебске, Браславском, Верхнедвинском, Лепельском, Докшицком, Дубровенском, Лепельском, Миорском, Поставском, Сенненском, Толочинском, Чашникском, Шарковщинском и Шумилинском районах обеспечение безопасности граждан на водах и в местах, определенных как пляжи, не в полной мере соответствовало Правилам охраны жизни людей на водах Республики Беларусь.

В большинстве случаев нарушение выражалось в отсутствии на пляжах источника питьевой воды, что в условиях жаркой погоды могло привести к негативным последствиям.

На некоторых пляжах не были обозначены участки акватории для лиц, не умеющих плавать, на одном из них не были обозначены и границы заплыва вглубь реки с определением таких границ только слева и справа от пляжа.

Не всегда в опасных местах, где купание запрещено, устанавливались стенды с соответствующими надписями.

На момент проверки в регионе не были обеспечены спасательными постами 13 мест отдыха у воды. В то же время три спасательных поста в Витебске и Браславском районе, а также одна такая станция в Витебском районе располагались на водных объектах в местах, где пляжи вовсе отсутствовали.

Прокуроры также обнаружили, что не все спасательные посты и станции на водных объектах были оснащены необходимым инвентарем.

В отдельных районах прокуроры выявили ненадлежащее санитарное состояние пляжей — зафиксированы несвоевременные уборка, покос сорной растительности и вывоз мусора.

На ряде пляжей отсутствовали теневые навесы. Информационные стенды не всегда содержали необходимую для отдыхающих информацию, в частности, о глубине и опасных местах на водоеме.

По результатам проверки прокуратура Витебской области внесла в Витебский облисполком представление, в котором потребовала обеспечить устранение выявленных нарушений законодательства о предупреждении чрезвычайных ситуаций и гибели граждан на водах, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Количество людей, утонувших в водоемах и водотоках Витебской области с начала года, по имеющимся в открытом доступе данным уже приближается к пятидесяти.