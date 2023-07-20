В Витебске собирают добровольцев для поиска исчезнувшего парня

ННВ • 20/7/23 19:35 • Падзеі

Волонтеров для поисков пропавшего 21-летнего парня собирают 22 июля в Витебске.



Напомним, что Владислав Сивко, который живет на улице Горбачевского, 8 июля ушел из дому в неизвестном направлении. С тех пор о нем нет никакой информации.

Сбор поисковой группы для розысков молодого человека назначен ПСО «Ангел» на 10:00 22 июля. Место сбора по у дома №68 по улице Чкалова. Желающим принять участие в поисковой операции необходимо быть в удобной для ходьбы одежде с учетом погодных условий — как для похода в лес. С собой лучше взять скотч и ножницы, репелленты, термос, воду и перекус.

Волонтеры могут звонить координатору поисков Светлане: +375(33)900-7771.

Предположительно в этот день планируется проводить поиски по городской территории Витебска.