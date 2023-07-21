Из-за угрозы жизни людей в Шарковщине закрывают движение транспорта по автомобильному мосту

Сяржук Серабро • 21/7/23 16:19 • Падзеі

Шарковщинский райисполком принял решение закрыть с 24 июля движение транспорта по мосту через реку Янка. Его ремонт обойдется более 4,5 миллионов рублей.



Согласно документу временное запрещение движения транспортных средств и самоходных машин по автомобильному мосту по улице Краснодворской в Шарковщине вводится с 00 часов 00 минут 24 июля 2023 года до 00 часов 00 минут 31 марта 2024 года в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью граждан.

Мост требует капитального ремонта. По данным сайта Национального центра маркетинга конъюнктуры цен ориентировочная стоимость разработки строительного проекта составила 224 441 рубль 87 копеек, а ориентировочная стоимость самого ремонта — 4 314 061 руль 70 копеек.