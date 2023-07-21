В Полоцке браконьеры попались ГАИ, когда везли тушу кабана

Сяржук Серабро • 21/7/23 15:32 • Экалогія

Остановивший для проверки документов автомобиль инспектор ГАИ был удивлен, когда в багажнике легковушке увидел тушу кабана.



Ночью 20 июля этого года сотрудники ГАИ в Полоцке остановили машину для проверки документов. Однако, заглянув в багажник, они обнаружили там убитое дикое животное.

Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. В ходе разбирательства было установлено, что двое 39-летних друзей вблизи деревни Лучно Полоцкого района при помощи охотничьего нарезного карабина незаконно добыли дикого кабана. Оружие было зарегистрировано, однако разрешения на охоту у мужчин не было.

Незаконной добычей кабана природе был причинен вред на сумму более 4400 рублей. В результате в отношении отношении обоих мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 282 УК — незаконная охота, сообщает областная ГАИ.