Возбуждено уголовное дело в отношении таксиста, врезавшегося в столб на проспекте Строителей в Витебске

Іван Дзедушкін • 21/7/23 15:55 • Здарэнні

В отношении таксиста, который пьяным врезался в столб на проспекте Строителей в Витебске, возбудили уголовное дело — пострадали его пассажирки.



Как сообщали «ННВ», это ДТП случилось ночью 27 мая: в районе остановки общественного транспорта напротив бывшего кинотеатра «Бригантина» автомобиль такси в ливрее сервиса «Maxim» врезался в опору троллейбусной контактной сети.

По данным следствия, тем вечером компания отдыхала в одной из квартир в Витебске. В разгар вечеринки 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль легковушки, пассажирками с ним поехали 31-летняя и 36-летняя женщины.

Около 23:00 на проспекте Строителей водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и совершил наезд на столб.

В результате ДТП пассажирки получили травмы различной степени тяжести. Согласно результатам медицинских исследований, в крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,58 промилле.

В отношении водителя «Renault Logan» было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Следственный комитет разыскивает очевидцев этого дорожно-транспортного происшествия.