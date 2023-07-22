В Лепельском районе рыбак вывалился из лодки и едва не утонул

ННВ • 22/7/23 16:23 • Турызм

20 июля на озере Полсвиж в Лепельском районе едва не утонул рыбак, который выпал из лодки.

Мужчина рыбачил с деревянной лодки, в какой-то момент он уронил весло, а затем и сам оказался в воде. Забраться обратно у него не получалось.

В этот момент мимо проезжала супружеская пара, которая и заметила терпящего бедствие рыбака. Мужчина бросился в воду на помощь тонущему и, забравшись в лодку, помог ему выбраться из воды. После этого они вместе доплыли до берега, сообщается пресс-службой МЧС.