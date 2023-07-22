В Витебске можно получить скидку в магазине за сданные пластиковые бутылки

Сяржук Серабро • 22/7/23 16:52 • Экалогія

Первый в Витебске таромат — устройство для приема использованной тары — работает в торговом центре «Green».



В Беларуси тароматы появились впервые еще в марте 2020 году, это была инициатива «Аливарии» и «Green», но за событиями того времени она осталась почти не замеченной.

В этом году «Green» установил уже шесть таких устройств: три из них находятся в столице, два в областных центрах — это Витебск и Гомель, а также один в Солигорске.

За месяц работы эти шесть автоматов по приему использованной тары собрали 1430 пустых пластиковых бутылок.

Тароматы принимают бутылки ПЭТ объёмом до 2 литров. За сдачу тары автомат выдает купон на скидку, скидка начисляется сделедующим образом:

1-5 бутылок — ваша скидка 1%;

6-10 бутылок — ваша скидка 2%;

11 и больше бутылок — ваша скидка 3%.

В Витебске таромат находится в торговом центре «Green» на втором этаже.