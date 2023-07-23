Компания молодежи сгорела в деревенском доме в Браславском районе

Зоя Машэка • 23/7/23 20:22 • Здарэнні

Два парня и девушка погибли на пожаре в деревне Матеши Браславского района в ночь с 22 на 23 июля.



Как позже выяснится, в пустующий дом, принадлежащий жителю агрогородка Ахремовцы, приехали его сны, двое племянников и девушка одного из парней.

В день трагедии компании молодежи проведала могилу дедушки, а затем отправилась в баню к соседу, где устроила вечеринку с алкоголем. Уже ночью три человека вернулись в дом, а один из парней остался ночевать у соседа.

Сельчане заметили пожар и позвонили спасателям в 2:11. Пожарные нашли под обвалившимися конструкциями дома сначала телом 26-летнего сына хозяина, потом 32-летнего племянника, а спустя некоторое время — и тело его 29-летней девушки.

В доме огнём были уничтожены крыша и потолок, а также повреждены стены. Причина пожара устанавливается. Предполагаемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении одного из погибших, сообщается пресс-службой МЧС.