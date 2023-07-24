Разъяренный бык насмерть забодал сельчанина в Оршанском районе

Ігар Арцюх • 24/7/23 20:47 • Здароўе

Животновод погиб в результате нападения агрессивного быка на одной из ферм в Оршанском районе.



По данным следствия, утром 22 июля на этой ферме 50-летний мужчина крупный рогатый скот из одного сектора в другой. В какой-то момент разъяренный бык из стада поднял животновода на рога и бросил его на пол телятника.

После этого свирепое животное стал бить человека головой. На помощь коллеге пришел другой животновод, которому удалось отогнать взбесившегося быка. Однако, приехавшие на вызов медики бригады скорой помощи констатировали смерть пострадавшего сельчанина.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Следователи опросили очевидцев инцидента, изъяли документацию хозяйства. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено УГКСЭ по Витебской области.

По данному факту Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.