Более 2,6 миллиона рублей потратят на снос двух корпусов ВЗЭП, недостроенных в советское время

Сяржук Серабро • 25/7/23 18:10 • Эканоміка

В Витебске собираются снести два недостроенных во времена СССР корпуса завода электроизмерительных приборов и галерею между ними.



Тендер на строительство объекта: «Снос незавершенных строительством капитальных строений, входящих в состав объекта сверхнормативного незавершенного строительства «Реконструкция и расширение «ВЗЭП» 2-й пусковой комплекс, ул. Ильинского» объявлен ООО «Стройинженерсервис».

Согласно условиям тендера законсервированные долгострои должны снести в течение четырех месяцев после заключения договора. Ориентировочная стоимость работ по сносу составляет 2 614 186 рубля. Финансируется снос за счет собственных средств предприятия.

Из документации тендера известно, что снести собираются двухэтажный бытовой корпус №4, переходную галерею к этому корпусу и четырехэтажный корпус №5.

Эти здания, судя по всему, были построены в конце 1980-х годов, но с началом глубокого кризиса и последовавшим развалом СССР, завершить строительство не удалось. Корпуса были законсервированы.

На сайте завода все еще есть предложения по продаже корпуса №4 общей площадью 1296 квадратных метров за 180 000 рублей и переходной галереи общей площадью чуть более 90 квадратных метров за 15 900 рублей.

Витебский завод электроизмерительных приборов размещается на месте бывшей очковой фабрики, работавшей в городе до войны и эвакуированной в 1941 году. В восстановленных цехах фабрики в 1947 году начали производить станки для бритья и лезвия к ним, с 1948 года — утюги, примусы, сковородки и подобное. Собственно Витебский завод электроизмерительных приборов (ВЗЭП) был создан в сентябре 1952 года.